Україна та ЄС закликали РФ допустити ОБСЄ до українсько-російського кордону і звільнити заручників – П.Порошенко

"В тому, що ми однозначно спільні, це російська агресія. Ми констатували, що російська агресія продовжується. І ми закликаємо російську сторону нарешті припинити обстріли мирної території України, забезпечити стале припинення вогню, як задекларовано мінськими угодами. Забезпечити безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї окупованої території включно неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону і майданчиками, де були відведені, важка артилерія і техніка", - наголосив він.

Також, за словами Президента, Україна і ЄС закликають звільнити всіх заручників, які незаконно утримуються на окупованій території, так і в’язницях РФ.

"Негайно прискорити імплементацію мінських угод. І рішуче засудили зволікання РФ щодо виконання взятих на себе зобов’язань в рамках мінського процесу", - наголосив він.

Нагадаємо, євродепутати наполягають на продовженні санкцій проти Росії.