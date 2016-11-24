Україна та ЄС закликали РФ допустити ОБСЄ до українсько-російського кордону і звільнити заручників – П.Порошенко
Київ • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна і ЄС закликали Російську Федерацію забезпечити допуступ представників ОБСЄ до українсько-російського кордону та звільнити заручників, які незаконно утримуються як на окупованій території, так і у в’язницях РФ. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції на саміті Україна-ЄС, передає кореспондент УНН.
"В тому, що ми однозначно спільні, це російська агресія. Ми констатували, що російська агресія продовжується. І ми закликаємо російську сторону нарешті припинити обстріли мирної території України, забезпечити стале припинення вогню, як задекларовано мінськими угодами. Забезпечити безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї окупованої території включно неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону і майданчиками, де були відведені, важка артилерія і техніка", - наголосив він.
Також, за словами Президента, Україна і ЄС закликають звільнити всіх заручників, які незаконно утримуються на окупованій території, так і в’язницях РФ.
"Негайно прискорити імплементацію мінських угод. І рішуче засудили зволікання РФ щодо виконання взятих на себе зобов’язань в рамках мінського процесу", - наголосив він.
Нагадаємо, євродепутати наполягають на продовженні санкцій проти Росії.