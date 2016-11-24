Украина и ЕС призвали РФ допустить ОБСЕ к украинско-российской границе и освободить заложников - П.Порошенко
Киев • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина и ЕС призвали Российскую Федерацию обеспечить допуступ представителей ОБСЕ к украинско-российской границе и освободить заложников, которые незаконно содержатся как на оккупированной территории, так и в тюрьмах РФ. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции на саммите Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.
"В том, что мы однозначно едины, это российская агрессия. Мы констатировали, что российская агрессия продолжается. И мы призываем российскую сторону наконец прекратить обстрелы мирного территории Украины, обеспечить устойчивое прекращение огня, как задекларировано минскими соглашениями. Обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей оккупированной территории, включая неконтролируемые участки украинско-российской границы и площадки, где были отведены, тяжелая артиллерия и техника", - подчеркнул он.
Также, по словам Президента, Украина и ЕС призывают освободить всех заложников, которые незаконно удерживаются как на оккупированной территории, так и тюрьмах РФ.
"Немедленно ускорить имплементацию минских соглашений. И решительно осудить промедления РФ по выполнению взятых на себя обязательств в рамках минского процесса", - подчеркнул он.
Напомним, евродепутаты настаивают на продлении санкций против России.