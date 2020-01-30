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Україна та ЄС обговорили зняття обмежень з експорту української курятини

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У Брюсселі пройшла зустріч представників України та ЄС з питань зняття обмежень щодо експорту української курятини. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі, передає УНН.

Україна та ЄС обговорили зняття обмежень з експорту української курятини

Українська урядова делегація під головуванням заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торгового представника України Тараса Качки та у складі начальника Управління міжнародного співробітництва Держпродспоживслужби Олени Куряти 28-29 січня 2020 року в Брюсселі провели окремі зустрічі з Єврокомісаром з питань сільського господарства Я. Войчеховським та заступником генерального директора Генерального директорату з питань охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів Європейської Комісії (DG SANTE) М. Хадсоном.

Метою зустрічей є досягнення позитивного рішення ЄС щодо якомога швидшого зняття торговельних обмежень щодо України у зв’язку з реєстрацією спалаху пташиного грипу на території Вінницької області та застосування принципу зонування до місць спалаху пташиного грипу.

Так, під час переговорів представники української делегації представили аргументацію із даного питання, поінформувавши європейських колег про вжиті заходи із ліквідації зазначеного захворювання на території нашої держави.

У свою чергу Європейська сторона повідомила про процедури, які необхідно пройти для прийняття відповідного рішення. При цьому було відзначено, що завдяки швидкому опрацюванню робочих питань, налагодженню прямої комунікації фахівців та оперативному інформуванню ЄС про вжиті компетентним органом України заходи, такі процеси уже розпочалися і тепер потрібен певний час для їх завершення.

Крім того, під час переговорів учасники обговорили поточні питання двосторонньої торгівлі та перспективи на майбутнє. При цьому було підкреслено важливість імплементації сторонами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та наближення національного законодавства до законодавства Євросоюзу.

Раніше УНН повідомляв, що Євросоюз обмежив ввезення української курятини через спалах пташиного грипу, який було зафіксовано 18 січня на території ПП “Хутір”, що на Вінниччині і який, ймовірно, прийшов до нас з ЄС.

У “Союзі птахівників” вважають, що реакція європейців на спалах пташиного грипу в Україні могла бути, однак не така жорстка.

Річ у тім, що ПП “Хутір” курятину за кордон ніколи не поставляло. Однак рішення ЄС торкнулося усіх українських експортерів продукту, які скрупульозно захищають своє виробництво від подібних інфекцій. Про відсутність ризику пташиного грипу на підприємствах одразу ж заявив найбільший український виробник і експортер курятини МХП.

Проте, ЄС, порушуючи попередні домовленості, заборонив ввезення м’яса птиці не точково, а з усієї України.

У Міністерстві економічного розвитку повідомили про термінові консультації з ЄС. Водночас у Держпродспоживслужбі заявили про відсутність нових спалахів та сподівання на відновлення поставок у ЄС найближчим часом.

Експерти, в свою чергу, розцінюють дії ЄС як елемент конкурентної війни та разом з тим заспокоюють: надлишок української курятини не залишиться на внутрішньому ринку, а буде направлений на інші ринку збуту, а це близько 80 країн світу. Тож ані цінових коливань, ані негативного впливу на збут інших м’ясних продуктів - свинини та яловичини - очікувати не варто.

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