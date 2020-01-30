Украина и ЕС обсудили снятие ограничений по экспорту украинской курятины

Украинская правительственная делегация под председательством заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торгового представителя Украины Тараса Качки и в составе начальника Управления международного сотрудничества Госпродпотребслужбы Елены Куряты 28-29 января 2020 года в Брюсселе провели отдельные встречи с еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Я. Войчеховского и заместителем генерального директора генерального директората по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Европейской Комисии (DG SANTE) М. Хадсоном.

Целью встреч является достижение положительного решения ЕС относительно скорейшего снятия торговых ограничений в отношении Украины в связи с регистрацией вспышки птичьего гриппа на территории области и применения принципа зонирования к местам возгорания птичьего гриппа.

Так, во время переговоров представители украинской делегации представили аргументацию по данному вопросу, проинформировав европейских коллег о принятых мерах по ликвидации указанного заболевания на территории нашего государства.

В свою очередь Европейская сторона сообщила о процедурах, которые необходимо пройти для принятия соответствующего решения. При этом было отмечено, что благодаря быстрой обработке рабочих вопросов, налаживанию прямой коммуникации специалистов и оперативному информированию ЕС о принятых компетентным органом Украины мерах, такие процессы уже начались и теперь требуется определенное время для их завершения.

Кроме того, во время переговоров участники обсудили текущие вопросы двусторонней торговли и перспективы на будущее. При этом была подчеркнута важность имплементации сторонами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и приближения национального законодательства к законодательству Евросоюза.

Ранее УНН сообщал, что Евросоюз ограничил ввоз украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа, которая была зафиксирована 18 января на территории ЧП "Хутор", Винницкой области. Птичий грипп, вероятно, пришел к нам с ЕС.

В "Союзе птицеводов" считают, что реакция европейцев на вспышку птичьего гриппа в Украине могла быть, однако не такая жесткая.

Дело в том, что ЧП "Хутор" курятину за границу никогда не поставляло. Однако решение ЕС коснулось всех украинских экспортеров продукта, которые скрупулезно защищают свое производство от подобных инфекций. Об отсутствии риска птичьего гриппа на предприятиях сразу же заявил крупнейший украинский производитель и экспортер курятины МХП.

Однако, ЕС, нарушая предварительные договоренности, запретил ввоз мяса птицы не точечный, а со всей Украины.

В Министерстве экономического развития сообщили о срочных консультациях с ЕС. В то же время в Госпродпотребслужбе заявили об отсутствии новых вспышек и надежде на возобновление поставок в ЕС в ближайшее время.

Эксперты, в свою очередь, расценивают действия ЕС как элемент конкурентной войны и вместе с тем успокаивают: избыток украинской курятины не останется на внутреннем рынке, а будет направлен на другие рынка сбыта, а это около 80 стран мира. Поэтому ни ценовых колебаний, ни отрицательного влияния на сбыт других мясных продуктов - свинины и говядины - ожидать не стоит.