Україна та Угорщина підписала угоди про фінансову співпрацю та розвиток інфраструктури

Так, В.Гройсман та В.Орбан підписали Рамковий договір між урядом України та урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги та Протокол про наміри щодо всебічного розвитку пунктів пропуску та інфраструктури на державному кордоні між Україною та Угорщиною.

Також у присутності голів урядів України та Угорщини віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон та міністр національного розвитку Угорщини Міклош Шестак підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Угорщини про утримання автодорожніх прикордонних мостів на українсько-угорському державному кордоні.

У свою чергу Надзвичайним і Повноважним Послом України в Угорщині Любов’ю Непоп та Державним секретарем Міністерства людських ресурсів Угорщини Бенцем Рейтварі було підписано Угоду між Міністерством молоді і спорту України і Міністерством людських ресурсів Угорщини про співробітництво у сфері спорту та фізичної культури.

“Ми сьогодні підписали угоди, що передбачають конкретні заходи у різних сферах. Я глибоко переконаний у тому, що ми маємо поглиблювати наші економічні стосунки, збільшувати і розширювати можливості нашої міжнародної торгівлі, а також створення умови щодо якісного інвестування в економіки наших країн”, — підкреслив В.Гройсман.

За словами В.Орбана, угоди, що були підписані сьогодні, йдуть на благо як України, так і Угорщини.

“Про сьогоднішню зустріч я можу сказати, що найвизначніші економічні та інфраструктурні програми в житті двох країн були започатковані сьогодні”, — наголосив прем’єр-міністр Угорщини.

За його словами, Угорщина надає 50 млн євро на те, щоб реалізація цієї програми розпочалася.