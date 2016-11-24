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Украина и Венгрия подписали соглашения о финансовом сотрудничестве и развитии инфраструктуры

Киев • УНН

 • 8584 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. По результатам встречи премьер-министров Украины и Венгрии Владимира Гройсмана и Виктора Орбана представители правительств подписали соглашения о финансовом сотрудничестве, развитии пунктов пропуска, инфраструктуры и содержании мостов на границе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.

Украина и Венгрия подписали соглашения о финансовом сотрудничестве и развитии инфраструктуры

Так, В.Гройсман и В.Орбан подписали Рамочный договор между правительством Украины и правительством Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и Протокол о намерениях по всестороннему развитию пунктов пропуска и инфраструктуры на государственной границе между Украиной и Венгрией.

Также в присутствии глав правительств Украины и Венгрии вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион и министр национального развития Венгрии Миклош Шестак подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Венгрии о содержании автодорожных пограничных мостов на украинско-венгерской государственной границе.

В свою очередь Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Венгрии Любовью Непоп и Государственным секретарем Министерства человеческих ресурсов Венгрии Бенцем Рейтвари было подписано Соглашение между Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством человеческих ресурсов Венгрии о сотрудничестве в сфере спорта и физической культуры.

"Мы сегодня подписали соглашения, предусматривающие конкретные меры в различных сферах. Я глубоко убежден в том, что мы должны углублять наши экономические отношения, увеличивать и расширять возможности нашей международной торговли, а также создавать условия для качественного инвестирования в экономики наших стран", - подчеркнул В.Гройсман.

По словам В.Орбана, соглашения, которые были подписаны сегодня, идут на благо как Украины, так и Венгрии.

"О сегодняшней встрече я могу сказать, что выдающиеся экономические и инфраструктурные программы в жизни двух стран были начаты сегодня", - подчеркнул премьер-министр Венгрии.

По его словам, Венгрия предоставляет 50 млн евро на то, чтобы реализация этой программы началась.

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