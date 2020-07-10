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Україна та Туреччина планують розпочати реалізацію угоди про військово-фінансове співробітництво

Україна та Туреччина планують розпочати реалізацію угоди про військово-фінансове співробітництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Найближчим часом планується розпочати практичну реалізацію угоди між Урядами України та Туреччини про військово-фінансове співробітництво. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран під час спільного брифінгу з міністром національної оборони Турецької Республіки паном Хулусі Акаром, який перебуває в Україні з офіційним візитом, передає УНН.

"За нашою оцінкою, візит Міністра національної оборони Туреччини до України є подією, яка відображає стратегічний характер наших відносин, масштабне оборонне співробітництво та взаємну налаштованість на забезпечення миру і безпеки у чорноморсько-азовському регіоні. Сьогодні був дуже важливий і насичений день", – зазначив міністр Таран.

Таран підкреслив вдячність Туреччині за те, що вона непохитно і послідовно підтримує усі заходи, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України: “Ми вдячні за цю підтримку, яка є всеохоплюючою у політичній, економічній, оборонній та дипломатичній сферах”.

Він повідомив, що під час переговорів сторони приділили основну увагу розгляду актуальних питань, що становлять взаємний інтерес.

"В перше чергу, це оцінка безпекової ситуації у чорноморсько-азовському регіоні, розгляд тенденцій і перспектив її розвитку та розгляд шляхів реагування на загрози, що виникають, – додав Таран.

Були також обговорені стан та перспективи імплементації завдань оборонної реформи.

"В цьому контексті хочу підкреслити, що найближчим часом ми плануємо розпочати практичну реалізацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробітництво. Ця угода має реальний фінансовий вимір та буде сприяти проведенню запланованих перетворень", – повідомив Таран. 

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Були також розглянуті пріоритети двостороннього оборонного співробітництва, де ключове місце посідає військово-технічне співробітництво та взаємодія підприємств ОПК.

"Це має велике значення для розвитку наших економік, особливо в період подолання спаду, спричиненого пандемією коронавірусу", – підкреслив міністр.

Також були розглянути питання євроатлантичної інтеграції, в контексті важливості максимального використання нових інструментів оборонного та військового співробітництва, які отримала Україна після набуття статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Все те, що ми обговорили та, особливо, домовленості, яких ми досягли, будуть безумовно сприяти зміцненню обороноздатності наших країн, підвищенню оперативних та бойових спроможностей Збройних Сил України, та в цілому буде сприяти гарантуванню миру в Азово-Чорноморському регіоні", – наголосив міністр.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран та міністр оборони Королівства Швеція Петер Хултквіст провели відеоконференцію, під час якої обговорили оборонне співробітництво між державами.

Українські Національні Новини

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