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Актуальное
Украина и Турция планируют начать реализацию соглашения о военно-финансовом сотрудничестве

Украина и Турция планируют начать реализацию соглашения о военно-финансовом сотрудничестве

Киев  •  УНН

 • 15836 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. В ближайшее время планируется начать практическую реализацию соглашения между правительствами Украины и Турции о военно-финансовом сотрудничестве. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время совместного брифинга с министром национальной обороны Турецкой Республики господином Хулуси Акаром, который находится в Украине с официальным визитом, передает УНН.

"По нашей оценке, визит министра национальной обороны Турции в Украину является событием, которое отражает стратегический характер наших отношений, масштабное оборонное сотрудничество и взаимную настроенность на обеспечение мира и безопасности в Черноморско-Азовском регионе. Сегодня был очень важный и насыщенный день", - отметил министр Таран.

Таран подчеркнул благодарность Турции за то, что она стойко и последовательно поддерживает все меры, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины: "Мы благодарны за эту поддержку, которая является всеобъемлющей в политической, экономической, оборонной и дипломатической сферах".

Он сообщил, что во время переговоров стороны уделили основное внимание рассмотрению актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес.

"В первую очередь, это оценка ситуации безопасности в Черноморско-Азовском регионе, рассмотрение тенденций и перспектив ее развития и рассмотрение путей реагирования на возникающие угрозы, - добавил Таран.

Были также обсуждены состояние и перспективы имплементации задач оборонной реформы.

"В этом контексте хочу подчеркнуть, что в ближайшее время мы планируем начать практическую реализацию соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве. Это соглашение имеет реальное финансовое измерение и будет способствовать проведению запланированных преобразований", - сообщил Таран.

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Были также рассмотрены приоритеты двустороннего военного сотрудничества, где ключевое место занимает военно-техническое сотрудничество и взаимодействие предприятий ОПК.

"Это имеет большое значение для развития наших экономик, особенно в период преодоления спада, вызванного пандемией коронавируса", - подчеркнул министр.

Также были рассмотрены вопросы евроатлантической интеграции в контексте важности максимального использования новых инструментов оборонного и военного сотрудничества, которые получила Украина после получения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Все то, что мы обсудили и, особенно, договоренности, которых мы достигли, будут безусловно способствовать укреплению обороноспособности наших стран, повышению оперативных и боевых возможностей Вооруженных Сил Украины, и в целом будет способствовать обеспечению мира в Азово-Черноморском регионе", - подчеркнул министр.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны Королевства Швеция Петер Хултквист провели видеоконференцию, во время которой обсудили оборонное сотрудничество между государствами.

Украинские Национальные Новости

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