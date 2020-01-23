Україна та Туреччина обговорили оборонно-промислове співробітництво
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Заступник Міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час зустрічі з віце-президентом Директорату оборонної промисловості Турецької Республіки Сердаром Демірелем обговорили реалізацію спільних проектів у галузі озброєння та військової техніки, в рамках розвитку українсько-турецького стратегічного партнерства. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Так, сьогодні, 23 січня, у Міністерстві оборони України відбулося 7-ме засідання спільної українсько-турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва.
"Основною метою засідання було узгодження перспектив та подальших кроків з реалізації спільних проектів у галузі озброєння та військової техніки, в рамках розвитку українсько-турецького стратегічного партнерства. В ході зустрічі сторони визначили пріоритетні завдання на 2020 рік, з метою налагодження ефективної кооперації підприємств оборонно-промислової галузі України та Туреччини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сторони підписали Міжурядовий протокол, що закріплює досягнуті домовленості.
Також в рамках візиту турецька делегація відвідала Державне підприємство ДККБ "Луч" та ДАХК "Артем", а також провела переговори з керівництвом Державного концерну "Укроборонпром".
Як раніше повідомляв УНН, Україна та Польща в Давосі обговорили інфраструктурні проекти.