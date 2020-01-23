Украина и Турция обсудили оборонно-промышленное сотрудничество

Так, сегодня, 23 января, в Министерстве обороны Украины состоялось 7-е заседание совместной украинского-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества.

"Основной целью заседания было согласование перспектив и дальнейших шагов по реализации совместных проектов в области вооружения и военной техники, в рамках развития украинско-турецкого стратегического партнерства. В ходе встречи стороны определили приоритетные задачи на 2020 год, с целью налаживания эффективной кооперации предприятий оборонно-промышленной отрасли Украины и Турции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подписали Межправительственный протокол, закрепляющий достигнутые договоренности.

Также в рамках визита турецкая делегация посетила Государственное предприятие ГККБ "Луч" и ГАХК "Артем", а также провела переговоры с руководством Государственного концерна "Укроборонпром".

Как ранее сообщал УНН, Украина и Польша в Давосе обсудили инфраструктурные проекты.