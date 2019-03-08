Україна та США обговорили протидію російському втручанню у вибори

КИЇВ. 8 березня. УНН. Росія намагається втручатися у вибори в Україні, використовуючи це як останній шанс, щоб повернути нашу державу у поле свого впливу. Про це заявила Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі із Співголовою Комітету закордонних справ Палати представників, конгресменом Майклом МакКолом у США. Передає УНН з посиланням на прес-службу офісу віце-прем’єрки.