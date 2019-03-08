Україна та США обговорили протидію російському втручанню у вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Росія намагається втручатися у вибори в Україні, використовуючи це як останній шанс, щоб повернути нашу державу у поле свого впливу. Про це заявила Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі із Співголовою Комітету закордонних справ Палати представників, конгресменом Майклом МакКолом у США. Передає УНН з посиланням на прес-службу офісу віце-прем’єрки.
"Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що Росія намагається втручатися у вибори в Україні, використовуючи це як останній шанс, щоб повернути нашу державу у поле свого впливу. У цьому контексті сторони погодилися з необхідністю посилення захисту від кібератак, в першу чергу з боку РФ, які становлять потенційну загрозу виборчому процесу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з боку Російської Федерації було здійснено низку кібератак, спрямованих на інфраструктуру та сайт Центральної виборчої комісії.