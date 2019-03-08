Украина и США обсудили противодействие российскому вмешательству в выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Россия пытается вмешиваться в выборы в Украине, используя это как последний шанс, чтобы вернуть наше государство в поле своего влияния. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с сопредседателем Комитета иностранных дел Палаты представителей конгрессменом Майкл Маккол в США. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу офиса вице-премьера.
"Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Россия пытается вмешиваться в выборы в Украине, используя это как последний шанс, чтобы вернуть наше государство в поле своего влияния. В этом контексте стороны согласились с необходимостью усиления защиты от кибератак, в первую очередь со стороны РФ, которые представляют потенциальную угрозу избирательному процессу", - говорится в сообщении.
Напомним, со стороны Российской Федерации было осуществлено ряд кибератак, направленных на инфраструктуру и сайт Центральной избирательной комиссии.