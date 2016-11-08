Україна та Словенія підписали меморандум про співпрацю у сфері енергоефективності
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Україна та Словенія підписали меморандум про співпрацю у сфері енергоефективності. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
"Україна і Словенія підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо енергоефективності та альтернативних видів палива", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, метою меморандуму є налагодження двосторонньої співпраці України і Словенії у сфері ефективного споживання енергоресурсів, використання відновлюваних джереленергії та альтернативних видів палива.