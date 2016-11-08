Украина и Словения подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергоэффективности
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украина и Словения подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергоэффективности. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил представитель Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Украина и Словения подписали Меморандум о взаимопонимании по энергоэффективности и альтернативным видам топлива", - говорится в сообщении.
Напомним, целью меморандума является налаживание двустороннего сотрудничества Украины и Словении в сфере эффективного потребления энергоресурсов, использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.