Україна та Швеція домовились про підготовку бізнес форуму

“На сьогодні спільне завдання міністерства та посольства, на мою думку, полягає в тому, щоб допомогти знайти бізнесам наших країн більше спільних точок інтересів і активізувати їх діалог, тому якісно наповнений бізнес форум з сильною B2B складовою буде важливим імпульсом для даних процесів”, — резюмувала заступник міністра.

За словами О.Трофімцевої, Королівство Швеція є також перспективним ринком для української органічної продукції, зважаючи на обсяги органічного ринку країни. Саме в таких нішах, включаючи організацію спільного виробництва та переробки, можна буде розвивати двосторонні відносини в найближчому майбутньому.

Довідка: товарообіг сільськогосподарською продукцією між Україною та Швецією за 10 місяців 2016 року склав 17,07 млн дол. Експорт склав 1,5 млн дол., головні товари експорту: олія −0,56 млн дол.; плоди, горіхи та цедра — 0,25 млн дол.; насіння олійних культур −0,25 млн дол. Імпорт склав15,6 млн дол., головні товари імпорту: маргарин — 9,8 млн дол., олія —2,05 млн дол., желатин, пептони, декстрини −1,2 млн дол., різні інші харчові продукти — 0,9 млн дол.