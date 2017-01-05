Украина и Швеция договорились о подготовке бизнес форума
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Заместитель министра по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева и посол Королевства Швеции в Украине Мартин Хагстрем договорились о совместной подготовке Шведско-Украинский бизнес форума весной текущего года с более широким привлечением представителей украинского аграрного и перерабатывающего сектора и шведского бизнеса. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минагрополитики.
“На сегодня общая задача министерства и посольства, по моему мнению, заключается в том, чтобы помочь найти бизнесам наших стран больше общих точек интересов и активизировать их диалог, поэтому качественно наполненный бизнес форум с сильной B2B составляющей будет важным импульсом для данных процессов”, — резюмировала заместитель министра.
По словам О.Трофимцевой, Королевство Швеция является также перспективным рынком для украинской органической продукции, учитывая объемы органического рынка страны. Именно в таких нишах, включая организацию совместного производства и переработки, можно будет развивать двусторонние отношения в ближайшем будущем.
Справка: товарооборот сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Швецией за 10 месяцев 2016 года составил 17,07 млн долл. Экспорт составил 1,5 млн долл., главные товары экспорта: масло — 0,56 млн долл.; плоды, орехи и цедра — 0,25 млн долл.; семена масличных культур — 0,25 млн долл. Импорт составил 15,6 млн долл., главные товары импорта: маргарин — 9,8 млн долл., масло — 2,05 млн долл., желатин, пептон, декстрины — 1,2 млн долл., различные другие пищевые продукты — 0,9 млн долл.