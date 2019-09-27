Україна та Шрі-Ланка підписали безвіз для дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Україна та Шрі-Ланка підписали Угоду про звільнення від оформлення віз громадянам, які користуються дипломатичними, службовими або офіційними паспортами. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.
Так, за інформацією міністерства, в рамках 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся із Державним секретарем Міністерства закордонних справ Шрі-Ланки Равінатою Арьясінхою.
Пристайко та Арьясінха підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка про звільнення від оформлення віз громадянам, які користуються дипломатичними, службовими або офіційними паспортами.
Сторони також обговорили актуальні питання порядку денного українсько-ланкійських відносин, підкресливши важливість активізації двостороннього політичного діалогу та посилення взаємодії у рамках міжнародних організацій.
Окремо було обговорено питання захисту інтересів громадян обох держав.
Як повідомляв УНН, раніше Україна підписала угоду про безвізовий режим із Еквадором.