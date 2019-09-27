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Украина и Шри-Ланка подписали безвиз для дипломатов

Киев • УНН

 • 9596 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украина и Шри-Ланка подписали Соглашение об освобождении от оформления виз гражданам, которые пользуются дипломатическими, служебными или официальными паспортами. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

Украина и Шри-Ланка подписали безвиз для дипломатов

Так, по информации министерства, в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Шри-Ланки Равината Арьясинха.

Пристайко и Арьясинха подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка об освобождении от оформления виз гражданам, которые пользуются дипломатическими, служебными или официальными паспортами.

Стороны также обсудили актуальные вопросы повестки дня украинского-ланкийских отношений, подчеркнув важность активизации двустороннего политического диалога и усиления взаимодействия в рамках международных организаций.

Отдельно обсуждались вопросы защиты интересов граждан обоих государств.

Как сообщал УНН, ранее Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Эквадором.

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