Украина и Шри-Ланка подписали безвиз для дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украина и Шри-Ланка подписали Соглашение об освобождении от оформления виз гражданам, которые пользуются дипломатическими, служебными или официальными паспортами. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.
Так, по информации министерства, в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Шри-Ланки Равината Арьясинха.
Пристайко и Арьясинха подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка об освобождении от оформления виз гражданам, которые пользуются дипломатическими, служебными или официальными паспортами.
Стороны также обсудили актуальные вопросы повестки дня украинского-ланкийских отношений, подчеркнув важность активизации двустороннего политического диалога и усиления взаимодействия в рамках международных организаций.
Отдельно обсуждались вопросы защиты интересов граждан обоих государств.
Как сообщал УНН, ранее Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Эквадором.