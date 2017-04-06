Україна та Саудівська Аравія домовились про обмін сільськогосподарськими технологіями
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Україна та Саудівська Аравія домовились про співробітництво в області обміну сільськогосподарськими технологіями. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
Сьогодні, 6 квітня, Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий та Міністр транспорту Королівства Саудівська Аравія Сулейман Аль-Хамдан підписали Протокол П’ятого засідання Міжурядової комісії під час Пленарного засідання у Саудівській Аравії.
“Підписання Протоколу активізує співробітництво між Україною та Саудівською Аравією та виведе двосторонні відносини на новий рівень. Це великий крок для наших країн у налагодженні ділового та культурного партнерства, розширенні імпортно-експортних постачань, залученні інвестицій, обміні технологіями”, — зазначив Т.Кутовий.
Протягом засідання сторони обмінялися інформацією про стан і перспективи українсько-саудівської співпраці в галузі сільського господарства. Так, представники від України запропонували збільшити постачання молочних продуктів та м’яса, борошна, кондитерських виробів, олії, а також органічних продукції до Саудівської Аравії.
Окрім того, українські та саудівські представники домовились про співробітництво в області обміну технологіями. З боку України було запропоновано створити спільні підприємства з виробництва сільгосптехніки. Саудівська Аравія внесла пропозицію інвестувати у розвиток українського зрошуваного землеробства, модернізації та відновлення іригаційних систем, проводити науково-дослідні роботи в області гідротехнічної меліорації та управлінні водними ресурсами в сільському господарстві.
Згідно з Протоколом співробітництво між Україною та Саудівською Аравією відбуватиметься за багатьма напрямами. Зокрема, найбільш перспективними для двосторонньої співпраці є такі сфери як сільське господарство, інвестиції
Як повідомляв УНН, Україна планує збільшити експорт харчової продукції до Саудівської Аравії.