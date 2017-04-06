Украина и Саудовская Аравия договорились об обмене сельскохозяйственными технологиями

Сегодня, 6 апреля, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой и Министр транспорта Королевства Саудовская Аравия Сулейман Аль-Хамдан подписали Протокол Пятого заседания Межправительственной комиссии во время пленарного заседания в Саудовской Аравии.

"Подписание Протокола активизирует сотрудничество между Украиной и Саудовской Аравией и выведет двусторонние отношения на новый уровень. Это большой шаг для наших стран в налаживании делового и культурного партнерства, расширении импортно-экспортных поставок, привлечении инвестиций, обмене технологиями ", - отметил Т.Кутовий.

В ходе заседания стороны обменялись информацией о состоянии и перспективах украинского-саудовской сотрудничества в области сельского хозяйства. Так, представители от Украины предложили увеличить поставки молочных продуктов и мяса, муки, кондитерских изделий, масла, а также органических продукции в Саудовской Аравии.

Кроме того, украинские и саудовские представители договорились о сотрудничестве в области обмена технологиями. Со стороны Украины было предложено создать совместные предприятия по производству сельхозтехники. Саудовская Аравия внесла предложение инвестировать в развитие украинского орошаемого земледелия, модернизации и восстановления ирригационных систем, проводить научно-исследовательские работы в области гидротехнического мелиорации и управлении водными ресурсами в сельском хозяйстве.

Согласно Протоколу сотрудничество между Украиной и Саудовской Аравией будет происходить по многим направлениям. В частности, наиболее перспективными для двустороннего сотрудничества являются такие сферы как сельское хозяйство, инвестиции

Как сообщал УНН, Украина планирует увеличить экспорт пищевой продукции в Саудовской Аравии.