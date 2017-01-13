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Україна та Республіка Союз М’янма домовилися про співпрацю

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Представники закордонних відомств України та Республіки Союз М’янма домовилися про підписання найближчим часом Меморандуму про взаєморозуміння щодо започаткування двосторонніх консультацій між міністерствами закордонних справ. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.

Так, 11-12 січня 2017 року відбувся перший в історії українсько-м’янманських відносин офіційний візит до Республіки Союз М’янма Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Під час зустрічі було досягнуто домовленостей стосовно підписання найближчим часом Меморандуму про взаєморозуміння щодо започаткування двосторонніх консультацій між міністерствами закордонних справ України та Республіки Союз М’янма, а також проведення першого раунду політичних консультацій на рівні заступників міністрів закордонних справ.

У рамках візиту П.Клімкін провів окремі зустрічі з Президентом М’янми Хтіном Чжо, Державним радником і Міністром закордонних справ М’янми Аун Сан Су Чі, а також Головнокомандувачем збройних сил М’янми Мін Аун Лайном. Під час зуситрічі сторони висловили обопільну зацікавленість у всебічній активізації двосторонніх взаємин, було обговорено перспективи поглиблення взаємодії в рамках міжнародних організацій, відбувся обмін думками щодо актуальних міжнародних та регіональних питань.

Також сторони обговорили перспективи розширення договірно-правової бази українсько-м’янманських відносин у торговельно-економічній сфері, зокрема, підготовку до підписання двосторонніх угод економічного спрямування — про торговельно-економічне співробітництво, заохочення і захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування.

Також П.Клімкін поінформував співрозмовників про наслідки російської агресії проти України та розвиток безпекової ситуації Україні.

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