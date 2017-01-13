Украина и Республика Союз Мьянма договорились о сотрудничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Представители зарубежных ведомств Украины и Республики Союз Мьянма договорились о подписании в ближайшее время Меморандума о взаимопонимании относительно начала двусторонних консультаций между министерствами иностранных дел. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.
Так, 11-12 января 2017 г. состоялся первый в истории украинско-мьянманских отношений официальный визит в Республику Союз Мьянма Министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Во время встречи была достигнута договоренность о подписании в ближайшее время Меморандума о взаимопонимании относительно начала двусторонних консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Республики Союз Мьянма, а также проведении первого раунда политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел.
В рамках визита П.Климкин провел отдельные встречи с Президентом Мьянмы Хтином Чжо, Государственным советником и министром иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чи, а также Главнокомандующим вооруженных сил Мьянмы Мин Аун Лайном. Во время встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность во всесторонней активизации двусторонних отношений, обсудили перспективы углубления взаимодействия в рамках международных организаций, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
Также стороны обсудили перспективы расширения договорно-правовой базы украинско-мьянманских отношений в торгово-экономической сфере, в частности, подготовку к подписанию двусторонних соглашений экономического направления - о торгово-экономическом сотрудничестве, поощрении и защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.
Также П.Климкин проинформировал собеседников о последствиях российской агрессии против Украины и развитии ситуации с безопасностью в Украине.