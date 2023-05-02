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Україна та Польща запустили в роботу лінію електропередачі після модернізації – Шмигаль

Україна та Польща запустили в роботу лінію електропередачі після модернізації – Шмигаль

Київ • УНН

 • 592313 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Між Україною та Польщею, після модернізації, запущена в роботу лінія електропередачі, повідомив на засіданні Уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“Лінія електропередачі між Україною та Польщею запущена в роботу після модернізації. Спеціалісти "Укренерго" та їхні польські колеги з компанії PSE швидко провели всі роботи. А європейські партнери надали близько тисячі одиниць обладнання. Лінія працює вже з 27 квітня. Вона успішно пройшла триденний тестовий період”, – заявив він.

Деталі

Шмигаль додав, що за рахунок продажу електроенергії Україна накопичить ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. Також в разі потреби буде активізовано імпорт та аварійна допомога від сусідів.

Доповнення

Раніше в Укренерго повідомили, що в Україні на електростанціях почали ремонти для підготовки до наступної зими.

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