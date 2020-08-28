Україна та Польща підписали декларацію щодо обміну податковою інформацією
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міністр фінансів України Сергій Марченко та Міністр фінансів Польщі Тадеуш Косцінський підписали Спільну декларацію про двостороннє співробітництво у сфері обміну податковою інформацією. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"Сьогодні, 28 серпня, Міністр фінансів України Сергій Марченко та Міністр фінансів Польщі Тадеуш Косцінський підписали Спільну декларацію про двостороннє співробітництво у сфері обміну податковою інформацією, зокрема в частині адміністрування ПДВ, а також у сфері транскордонного економічного співробітництва", - йдеться у повідомленні.
За словами Марченка, сторони готові обмінюватися досвідом у сфері оподаткування для досягнення спільних цілей у боротьбі з податковим шахрайством.
"Така співпраця приведе до помітного підвищення безпеки польських та українських громадян і підприємців, а також стабільного зростання доходів бюджету", - підсумували в Міністерстві.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом Рау, під час якої міністри обговорили подальшу співпрацю та підтвердили важливість “Люблінського трикутника”.