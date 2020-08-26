Кулеба запросив нового главу МЗС Польщі в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом Рау під час якої міністри обговорили подальшу співпрацю та підтвердили важливість “Люблінського трикутника”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.
“Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом Рау. Дмитро Кулеба привітав Збігнєва Рау з призначенням на посаду та запевнив у готовності надалі розвивати відносини між Україною та Польщею”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що міністри підтвердили важливість Люблінського трикутника України, Польщі та Литви та його подальшого зміцнення як важливого регіонального формату взаємодії.
Співрозмовники домовилися про подальші контакти та співпрацю. Глава МЗС України запросив польського колегу відвідати Україну з візитом.
У свою чергу, новопризначений міністр закордонних справ Польщі висловив переконаність у майбутній плідній співпраці задля успішного розвитку українсько-польських відносин. Він підкреслив, що розмова з українським колегою стала однією з перших його телефонних розмов, що вказує на важливість відносин між двома державами.
Нагадаємо, після наступної зустрічі міністрів “Люблінського трикутника” в Києві, куди був запрошений глава МЗС Республіки Білорусь Володимир Макей у статусі почесного гостя, планується поглиблення взаємодії з Білорусю.