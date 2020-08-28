Украина и Польша подписали декларацию по обмену налоговой информацией

"Сегодня, 28 августа, министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Польши Тадеуш Косцинский подписали Совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией, в частности в части администрирования НДС, а также в сфере трансграничного экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

По словам Марченко, стороны готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения для достижения общих целей в борьбе с налоговым мошенничеством.

"Такое сотрудничество приведет к заметному повышению безопасности польских и украинских граждан и предпринимателей, а также стабильному росту доходов бюджета", - подытожили в Министерстве.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау, во время которого министры обсудили дальнейшее сотрудничество и подтвердили важность "Люблинского треугольника".