Україна та Польща готуються створити газовий консорціум - джерело

За словами співрозмовника агентства, такий проект дійсно може бути рентабельним за умови будівництва інтерконнектора "Україна-Польща", водночас чиновник обурюється фактом проведення переговорів без залучення представників уряду України та відвідування режимних об’єктів віце-президентом ПАТ"Укртрансгаз" Павлом Станчаком, який не має відкритого допуску до державної таємниці.

За інформацією співрозмовника, попередній візит Павла Станчака на стратегічний об'єкт без доступу до держтаємниці викликав у Службі безпеки України стурбованість.

Нагадаємо, поляка Станчака замість президента обрано віце-президентом “Укртрансгазу”.