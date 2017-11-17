Україна та Польща готуються створити газовий консорціум - джерело

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Представники ПАТ "Укртрансгаз" Мирослав Химко та Павло Станчак провели на базі Дашавського газосховища переговори з представниками компанії "Gas Storage Poland Sp." щодо створення спільного україно-польського підприємства, передає УНН з посиланням на джерело в Уряді.

За словами співрозмовника агентства, такий проект дійсно може бути рентабельним за умови будівництва інтерконнектора "Україна-Польща", водночас чиновник обурюється фактом проведення переговорів без залучення представників уряду України та відвідування режимних об’єктів віце-президентом ПАТ"Укртрансгаз" Павлом Станчаком, який не має відкритого допуску до державної таємниці.

За інформацією співрозмовника, попередній візит Павла Станчака на стратегічний об'єкт без доступу до держтаємниці викликав у Службі безпеки України стурбованість.

Нагадаємо, поляка Станчака замість президента обрано віце-президентом “Укртрансгазу”.

Українські Національні Новини

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