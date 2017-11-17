Украина и Польша готовятся создать газовый консорциум - источник

По словам собеседника агентства, такой проект действительно может быть рентабельным при условии строительства интерконнектора "Украина-Польша", в то же время чиновник возмущается фактом проведения переговоров без привлечения представителей правительства Украины и посещения режимных объектов вице-президентом ПАО "Укртрансгаз" Павлом Станчаком, у которого нет открытого допуска к государственной тайне.

По информации собеседника, предыдущий визит Павла Станчака на стратегический объект без доступа к гостайне вызвал у Службы безопасности Украины обеспокоенность.

Напомним, поляка Станчака был избран вместо президента вице-президентом "Укртрансгаза".