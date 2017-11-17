Украина и Польша готовятся создать газовый консорциум - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Представители ПАО "Укртрансгаз" Мирослав Химко и Павел Станчак провели на базе Дашавского газохранилища переговоры с представителями компании "Gas Storage Poland Sp." по созданию совместного украинско-польского предприятия, передает УНН со ссылкой на источник в правительстве.
По словам собеседника агентства, такой проект действительно может быть рентабельным при условии строительства интерконнектора "Украина-Польша", в то же время чиновник возмущается фактом проведения переговоров без привлечения представителей правительства Украины и посещения режимных объектов вице-президентом ПАО "Укртрансгаз" Павлом Станчаком, у которого нет открытого допуска к государственной тайне.
По информации собеседника, предыдущий визит Павла Станчака на стратегический объект без доступа к гостайне вызвал у Службы безопасности Украины обеспокоенность.
Напомним, поляка Станчака был избран вместо президента вице-президентом "Укртрансгаза".