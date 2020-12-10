Україна та Монголія обговорили співробітництво у туристичній та освітній сферах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін та новопризначений посол Монголії в Україні Бархас Дорж обговорили активізацію співробітництва у політичній, торговельно-економічній, туристичній та освітній сферах. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
“Україна та Монголія проведуть низку двосторонніх заходів високого рівня. Про це було домовлено 10 грудня під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Євгенія Єніна з новопризначеним послом Монголії в Україні (за сумісництвом) Бархасом Доржем, який вручив копії вірчих грамот. Євгеній Єнін та Бархас Дорж обговорили широкий спектр актуальних питань українсько-монгольської взаємодії на міжнародній арені та кроки з активізації співробітництва у політичній, торговельно-економічній, туристичній та освітній сферах. Окрема увага була приділена перспективам збільшення обсягів товарообігу та розширення гуманітарних обмінів”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що заступник міністра подякував послу за конструктивну позицію Монголії під час голосування щодо проєктів українських резолюцій в ООН.
“Сторони підтвердили взаємне прагнення їхніх країн відновити найближчим часом міждержавний діалог і провести низку заходів, зокрема черговий раунд політичних консультацій між МЗС, візити українських та монгольських посадовців високого рівня, чергове засідання спільної міжурядової комісії, яку від України очолює міністр закордонних справ, а також сприяти налагодженню прямих контактів між діловими колами. Євгеній Єнін та Бархас Дорж наголосили на важливості започаткування у близькій перспективі дипломатичних місій у Києві та Улаанбаатарі і домовилися про спільну розробку плану урочистостей з нагоди відзначення 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Монголією, яка відзначатиметься 21 січня 2022 року”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, Україна висунула свою кандидатуру до складу Виконавчої Ради ЮНЕСКО.