Україна та Монголія обговорили співробітництво у туристичній та освітній сферах

“Україна та Монголія проведуть низку двосторонніх заходів високого рівня. Про це було домовлено 10 грудня під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Євгенія Єніна з новопризначеним послом Монголії в Україні (за сумісництвом) Бархасом Доржем, який вручив копії вірчих грамот. Євгеній Єнін та Бархас Дорж обговорили широкий спектр актуальних питань українсько-монгольської взаємодії на міжнародній арені та кроки з активізації співробітництва у політичній, торговельно-економічній, туристичній та освітній сферах. Окрема увага була приділена перспективам збільшення обсягів товарообігу та розширення гуманітарних обмінів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заступник міністра подякував послу за конструктивну позицію Монголії під час голосування щодо проєктів українських резолюцій в ООН.

“Сторони підтвердили взаємне прагнення їхніх країн відновити найближчим часом міждержавний діалог і провести низку заходів, зокрема черговий раунд політичних консультацій між МЗС, візити українських та монгольських посадовців високого рівня, чергове засідання спільної міжурядової комісії, яку від України очолює міністр закордонних справ, а також сприяти налагодженню прямих контактів між діловими колами. Євгеній Єнін та Бархас Дорж наголосили на важливості започаткування у близькій перспективі дипломатичних місій у Києві та Улаанбаатарі і домовилися про спільну розробку плану урочистостей з нагоди відзначення 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Монголією, яка відзначатиметься 21 січня 2022 року”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Україна висунула свою кандидатуру до складу Виконавчої Ради ЮНЕСКО.