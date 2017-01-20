Україна та Литва посилять співпрацю в аграрній сфері

“Ми сподіваємося продовжити співпрацю між нашими країнами в контексті багатьох питань. Насамперед, це питання стандартів якості та безпеки харчової продукції, питання у сфері органічного виробництва. Саме ці теми є одними з тих, які Уряд визначив для нас пріоритетними на 2017 рік. Й наразі ми активно над ними працюємо, залучаючи європейський досвід”, — повідомив Т.Кутовий.

У свою чергу, литовський міністр зазначив, що готовий йти назустріч у обміні інформацією та передачі литовського досвіду, проведенні круглих столів та навчальних семінарів для українських фахівців з питань гармонізації національного законодавства та імплементації норм права ЄС у сфері безпеки продуктів харчування.

Очільник українського відомства додав, що Україна зацікавлена збільшувати обсяги зовнішньоторговельної діяльності, і з Литвою зокрема.

“Для обох наших країн має велике значення планомірний взаємовигідний розвиток торговельно-економічних відносин у сфері АПК”, — відмітив Т.Кутовий.