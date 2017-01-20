Украина и Литва усилят сотрудничество в аграрной сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Украина и Литва заинтересованы во взаимовыгодном развитии своих отношений в сфере агропромышленного комплекса и продолжении плана действий по укреплению сотрудничества, который реализовывался в течение 2014-2016 гг. Об этом стало известно во время встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового с министром сельского хозяйства Литовской Республики Бронюсом Маркаускасом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
"Мы надеемся продолжать сотрудничество между нашими странами в контексте многих вопросов. Прежде всего, это вопрос стандартов качества и безопасности пищевой продукции, вопросы в сфере органического производства. Именно эти темы являются одними из тех, которые Правительство определило для нас приоритетными на 2017 год. И мы активно над ними работаем, привлекая европейский опыт", - сообщил Т.Кутовый.
В свою очередь, литовский министр отметил, что готов идти навстречу в обмене информацией и передачи литовского опыта, проведении круглых столов и обучающих семинаров для украинских специалистов по вопросам гармонизации национального законодательства и имплементации норм права ЕС в сфере безопасности продуктов питания.
Глава украинского ведомства добавил, что Украина заинтересована увеличивать объемы внешнеторговой деятельности, и с Литвой в частности.
"Для обеих наших стран имеет большое значение планомерное взаимовыгодное развитие торгово-экономических отношений в сфере АПК", - отметил Т.Кутовый.