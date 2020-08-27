Україна та Кенія обмірковують створення спільної торговельно-економічної комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні обговорив активізацію торгівельного та інвестиційного співробітництва з главою МЗС Республіки Кенія Рейчел Омамо, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС України.
“Співрозмовники окремо зупинилися на перспективах торговельної співпраці. Дмитро Кулеба запевнив, що український уряд розглядає Кенію як провідного партнера у регіоні Східної Африки і прагне зміцнити таке партнерство на практиці. Міністри наголосили на важливості створення Спільної міжурядової торговельно-економічної комісії як ефективного механізму координації міжсекторальної взаємодії у таких перспективних сферах як торгівля, сільське господарство, промисловість, повітряне сполучення, освіта та туризм”, — повідомили в пресслужбі.
Зазначається також, що під час розмови сторони обговорили перспективи поглиблення взаємодії та високо оцінили рівень взаємної підтримки у рамках міжнародних організацій.
“Очільники МЗС також домовилися про активізацію роботи із розбудови договірно-правової бази українсько-кенійських відносин, зокрема підготовки до підписання конвенції між урядом України та урядом Республіки Кенія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал, угоди між урядом України та урядом Республіки Кенія про взаємне сприяння та захист інвестицій та інших двосторонніх документів”, — повідомили у міністерстві.
Дмитро Кулеба та Рейчел Омамо обмінялися запрошеннями здійснити робочі візити після стабілізації епідеміологічної ситуації у світі, зазначили в МЗС.
Нагадаємо, раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні в Києві провів зустріч з заступником Державного секретаря США Стівеном Біґеном.