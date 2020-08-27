Украина и Кения обдумывают создание совместной торгово-экономической комиссии

"Собеседники отдельно остановились на перспективах торгового сотрудничества. Дмитрий Кулеба заверил, что украинское правительство рассматривает Кению как ведущего партнера в регионе Восточной Африки и стремится укрепить такое партнерство на практике. Министры подчеркнули важность создания Совместной межправительственной торгово-экономической комиссии как эффективного механизма координации межведомственного взаимодействия в таких перспективных сферах как торговля, сельское хозяйство, промышленность, воздушное сообщение, образование и туризм", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается также, что во время разговора стороны обсудили перспективы углубления взаимодействия и высоко оценили уровень взаимной поддержки в рамках международных организаций.

"Руководители МИД также договорились об активизации работы по развитию договорно-правовой базы украинско-кенийских отношений, в частности подготовке к подписанию конвенции между правительством Украины и правительством Республики Кения об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал, соглашения между правительством Украины и правительством Республики Кения о взаимном содействии и защите инвестиций и других двусторонних документов", - сообщили в министерстве.

Дмитрий Кулеба и Рейчел Омамо обменялись приглашениями осуществить рабочие визиты после стабилизации эпидемиологической ситуации в мире, отметили в МИД.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня в Киеве провел встречу с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Бигеном.