Україна та Канада посилюють діалог з міграційних питань, зокрема, мобільності молоді

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Міністр подякував Уряду Канади та Посольству Канади в Україні за послідовну і ефективну підтримку у здійсненні перетворень системи МВС та зміцненні її спроможностей.

Висловлено позитивну оцінку діяльності Канадської поліцейської місії в Україні, а також ініціатив канадської сторони з розвитку потенціалу підрозділів ДСНС з протимінної діяльності.

Сторони обговорили можливість залучення Канади до реалізації нових проєктів, ініційованих Міністерством внутрішніх справ України, спрямованих на розвиток безпечного середовища для дітей (проєкт “Безпечне дитинство”), захист і дотримання прав і свобод затриманих осіб (проєкт “Custody records”). Крім того, запропоновано приєднатись до впровадження проєкту психологічної підтримки правоохоронців, що задіяні до несення служби в зоні Операції об’єднаних сил (проєкт “Обличчям до життя”).

За словами Посла Канади в Україні, Парламент та Уряд Канади позитивно налаштовані на продовження співпраці з МВС, маючи на меті і надалі підтримувати позитивні зміни, що відбуваються в секторі цивільної безпеки нашої держави та сприяти розбудові безпечного та захищеного середовища.

Під час зустрічі відзначено важливість діалогу з міграційних питань, що відбувається в рамках українсько-канадської робочої групи з питань мобільності населення з метою оптимізації можливостей для мобільності канадської та української молоді. Згадана ініціатива сприятиме налагодженню комунікації між Урядами Канади та України щодо подальшого спрощення візового режиму для громадян України, які подорожуватимуть до Канади.

Нагадаємо

Україна та Канада створюють робочу групу задля реагування на світові міграційні виклики та подальшого діалогу з питань мобільності.