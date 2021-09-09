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Украина и Канада усиливают диалог по миграционным вопросам, в частности, мобильности молодежи

Киев  •  УНН

 • 15356 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сегодня, 9 сентября, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзою, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Детали

Министр поблагодарил правительство Канады и Посольство Канады в Украине за последовательную и эффективную поддержку в осуществлении преобразований системы МВД и укрепление ее возможностей.

Высказано положительную оценку деятельности Канадской полицейской миссии в Украине, а также инициатив канадской стороны по развитию потенциала подразделений ГСЧС по противоминной деятельности.

Стороны обсудили возможность привлечения Канады к реализации новых проектов, инициированных Министерством внутренних дел Украины, направленных на развитие безопасной среды для детей (проект “Безопасное детство”), защита и соблюдение прав и свобод задержанных лиц (проект “Custody records”). Кроме того, предложено присоединиться к внедрению проекта психологической поддержки правоохранителей, задействованных к несению службы в зоне Операции объединенных сил (проект “Лицом к жизни”).

По словам Посла Канады в Украине, Парламент и Правительство Канады положительно настроены на продолжение сотрудничества с МВД, с целью и в дальнейшем поддерживать положительные изменения, происходящие в секторе гражданской безопасности нашего государства и способствовать развитию безопасной и защищенной среды.

Во время встречи отмечена важность диалога по миграционным вопросам, что происходит в рамках украинского-канадской рабочей группы по вопросам мобильности населения с целью оптимизации возможностей для мобильности канадской и украинской молодежи. Упомянутая инициатива будет способствовать налаживанию коммуникации между правительствами Канады и Украины относительно дальнейшего упрощения визового режима для граждан Украины, которые будут путешествовать в Канаду.

Напомним

Украина и Канада создают рабочую группу для реагирования на мировые миграционные вызовы и дальнейшего диалога по вопросам мобильности.

Украинские Национальные Новости

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