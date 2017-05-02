Україна та Ізраїль розпочне співпрацю у сфері кінематографії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон України “Про ратифікацію Угоди про спільне виробництво фільмів і співробітництво у сфері кінематографії між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль”, передає УНН з посиланням на сайт Президента України.
“Імплементація положень Угоди сприятиме, зокрема, двосторонньому культурному співробітництву у сфері кінематографії між Україною та Державою Ізраїль”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що метою нормативно-правового акту є набрання чинності для нашої держави Угодою про спільне виробництво фільмів і співробітництво у сфері кінематографії між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль.
Згідно зі статтею 18 Угоди, вона набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами другого письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України відвідає Ізраїль 14-го травня.