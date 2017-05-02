Украина и Израиль начнет сотрудничество в сфере кинематографии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Соглашения о совместном производстве фильмов и сотрудничество в сфере кинематографии между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль", передает УНН со ссылкой на сайт Президента Украины.
"Имплементация положений Соглашения будет способствовать, в частности, двустороннем культурному сотрудничеству в сфере кинематографии между Украиной и Государством Израиль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целью нормативно-правового акта является вступление в силу для нашего государства Соглашением о совместном производстве фильмов и сотрудничество в сфере кинематографии между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль.
Согласно статье 18 Соглашения, оно вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам второго письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.
Напомним, премьер-министр Украины посетит Израиль 14 мая.