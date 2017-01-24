Україна та Ізраїль продовжили переговори щодо угоди про вільну торгівлю

“Україна розглядає Ізраїль як перспективного торговельного та інвестиційного партнера у таких сферах як: сільське господарство, енергетика, промисловість, ІТ, туризм та ін. Мінеконорозвитку має завдання від Уряду перевести цей діалог в практичну площину. Завдяки нашій позиції діалог щодо угоди про зону вільної торгівлі набув інтенсивних обертів. Віримо, що даний етап переговорів буде результативним та допоможе просунутись до визначення взаємовигідних домовленостей.”, — повідомила заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі — торговий представник України Наталія Микольська, яка очолює переговорну групу з українського боку.

Під час раунду сторони опрацюють загальні підходи до лібералізації торгівлі та окремі положення проекту Угоди, розглянуть: умови доступу до ринку товарів сторін, правила визначення походження, захисні заходи та тарифи в рамках угоди.

За результатами переговорів також буде сформовано план подальшої роботи та погоджено дату проведення наступного раунду перемовин.

Довідково: основними статтями експорту до Держави Ізраїль з України є: зернові культури — 44,1 %; чорні метали — 26,4 %; залишки і відходи харчової промисловості — 9,8 %. Основні статті імпорту з Держави Ізраїль до України є: палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки — 41,4 %; різноманітна хімічна продукція — 17,4 %; пластмаси, полімерні матеріали — 7,1.