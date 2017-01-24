Украина и Израиль продолжили переговоры по соглашению о свободной торговле
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Киеве 24-26 января 2017 года будет проходить IV раунд переговоров между Украиной и Государством Израиль о заключении соглашения о свободной торговле между странами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
"Украина рассматривает Израиль как перспективного торгового и инвестиционного партнера в таких сферах как: сельское хозяйство, энергетика, промышленность, ИТ, туризм и др. Минэкономразвития имеет задание от правительства перевести этот диалог в практическую плоскость. Благодаря нашей позиции диалог по соглашению о зоне свободной торговли приобрел интенсивных обороты. Верим, что данный этап переговоров будет результативным и поможет продвинуться к определению взаимовыгодных договоренностей. ", - Сообщила заместитель Министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Никольская, которая возглавляет переговорную группу с украинской стороны.
Во время раунда стороны проработают общие подходы к либерализации торговли и отдельные положения проекта Соглашения, рассмотрят: условия доступа к рынку товаров сторон, правила происхождения, защитные меры и тарифы в рамках соглашения.
По результатам переговоров также будет сформирован план дальнейшей работы и согласована дата проведения следующего раунда переговоров.
Справка: основными статьями экспорта в Государство Израиль с Украины являются: зерновые культуры - 44,1%; черные металлы - 26,4%; остатки и отходы пищевой промышленности - 9,8%. Основные статьи импорта из Государства Израиль в Украину являются: топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки - 41,4%; разнообразная химическая продукция - 17,4%; пластмассы, полимерные материалы - 7,1.