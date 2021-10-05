Україна та Ізраїль хочуть найближчим часом взаємно визнати COVID-сертифікати

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“Президенти України та Ізраїлю також наголосили на важливості координації зусиль для подолання пандемії коронавірусу COVID-19, серед іншого, шляхом взаємного визнання найближчим часом сертифікатів про вакцинацію, та привітали двосторонню співпрацю у цій сфері”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Обговорення про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 між представники урядів України та Ізраїлю відбулося цього року.

Відтак, 26 липня за сприяння Посольства України відбулася онлайн зустріч представників міністерств і відомств України та Ізраїлю (технічних команд), задіяних у заходах із запровадження “Ковідних сертифікатів” для подорожей за кордон.

Зазначають, що сторони обмінялися інформацією про стан їх опрацювання, зокрема приведення технічного змісту сертифікатів у відповідність до правил обох країн і норм Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Тоді Посол України Євген Корнійчук наголосив на необхідності якнайшвидшого, безумовного підписання міжурядової угоди про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19, що, серед іншого, дозволить організувати безпечне відвідання України ізраїльськими паломниками під час святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана.