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Украина и Израиль хотят в ближайшее время взаимно признать COVID-сертификаты

Украина и Израиль хотят в ближайшее время взаимно признать COVID-сертификаты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Президенты Украины и Израиля Владимир Зеленский и Ицхак Герцог заявили о важности координации усилий для преодоления пандемии коронавируса и планируют взаимно признать сертификаты о вакцинации в ближайшее время. Об этом УНН стало известно из официального сайта главы государства.

Цитата

"Президенты Украины и Израиля также отметили важность координации усилий для преодоления пандемии коронавируса COVID-19, в том числе, путем взаимного признания в ближайшее время сертификатов о вакцинации, и поздравили двустороннее сотрудничество в этой сфере", - говорится в сообщении.

Напомним

Обсуждение о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 между представители правительств Украины и Израиля произошло в этом году.

Поэтому, 26 июля при содействии Посольства Украины состоялась онлайн встреча представителей министерств и ведомств Украины и Израиля (технических команд), задействованных в мероприятиях по внедрению "Ковидних сертификатов" для путешествий за границу.

Отмечают, что стороны обменялись информацией о состоянии их обработки, в частности приведение технического содержания сертификатов в соответствии с правилами обеих стран и нормами Всемирной организации здравоохранения.

Тогда Посол Украины Евгений Корнийчук подчеркнул необходимость скорейшего, безусловного подписания межправительственного соглашения о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, что, среди прочего, позволит организовать безопасное посещение Украины израильскими паломниками во время празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана.

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