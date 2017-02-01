Україна та Ізраїль докладуть зусиль для завершення укладення угоди про вільну торгівлю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу. Співрозмовники наголосили щодо необхідності активізації економічного співробітництва між Україною та Ізраїлем та погодилися вжити заходів для завершення процесу укладення двосторонньої Угоди про вільну торгівлю. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
За інформацією прес-служби, лідери двох держав обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, а також окреслили першочергові напрями поглиблення співробітництва між Україною та Державою Ізраїль.
Крім того, досягнуто домовленості щодо взаємної підтримки в рамках міжнародних організацій на основі спільних інтересів, а також з урахуванням членства України в Раді Безпеки ООН.
Нагадаємо, Україна та Ізраїль завершили четвертий раунд переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, які тривали 24-26 січня 2017 року у Києві.