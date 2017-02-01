Украина и Израиль приложат усилия для завершения заключения соглашения о свободной торговле
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Собеседники отметили о необходимости активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и согласились принять меры для завершения процесса заключения двустороннего Соглашения о свободной торговле. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.
По информации пресс-службы, лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также определили первоочередные направления углубления сотрудничества между Украиной и Государством Израиль.
Кроме того, достигнута договоренность о взаимной поддержки в рамках международных организаций на основе общих интересов, а также с учетом членства Украины в Совете Безопасности ООН.
Напомним, Украина и Израиль завершили четвертый раунд переговоров по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Израилем, которые продолжались 24-26 января 2017 года в Киеве.