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Україна та Італія разом відновлюватимуть зруйнований окупантами драмтеатр у Маріуполі

Україна та Італія разом відновлюватимуть зруйнований окупантами драмтеатр у Маріуполі

Київ • УНН

 • 233179 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Україна та Італія разом відновлюватимуть академічний драматичний театр у Маріуполі, який розбомбили російські окупанти. Про це УНН повідомляє з посиланням на урядовий портал.

Деталі

18 березня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко поспілкувався з міністром культурної спадщини та культурної діяльності Італії Даріо Франческіні.

Цитата

“Спільними зусиллями наших міністерств в Україні та Італії будемо відбудовувати маріупольський драмтеатр одразу після перемоги України над російськими окупантами”, - зазначив Ткаченко.

Деталі

Даріо Франческіні запевнив, що Італія повністю солідарна з Україною. Він висловив підтримку нашій державі та запропонував співпрацю українським творчим колективам на час війни.

Також міністри обговорили можливість залучення досвіду Італії в збереженні культурної спадщини та обліку культурних цінностей. Йшлося також про обмін досвідом з італійськими карабінерами.

"Міністр культурної спадщини та культурної діяльності Італії підтримує встановлення культурної завіси для росіян. Італія вже відмовила росіянам в участі в Венеційській бієнале та Міланському трієнале. Натомість вони надали додаткові можливості для українських митців виступати на цих форумах. Міністри домовились про сприяння гастролям українських колективів в Італії", - ідеться у повідомленні.

Крім того, Ткаченко отримав запрошення долучитись до офіційної зустрічі міністрів культури та медіа, яка відбудеться наприкінці березня в режимі онлайн.

Доповнення

Раніше міністр культури Даріо Франческіні повідомляв, що Італія готова відбудувати драматичний театр у Маріуполі, який зруйнували російські окупанти.

16 березня російські загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей.

Уже понад тиждень не припиняються бої в місті — воно в оточенні, знищені цілі житлові квартали, дитяча лікарня, торговий центр. Обстріли тривають і вдень, і вночі. У місті немає води, їжі, світла, тепла та зв'язку.

15 березня із Маріуполя гуманітарним коридором виїхали приблизно 20 тисяч людей. За 16 березня з Маріуполя до Запоріжжя прибули 4 329 людей. Загалом же в місті проживають 300 тисяч людей.

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