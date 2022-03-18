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Украина и Италия вместе будут восстанавливать разрушенный оккупантами драмтеатр в Мариуполе

Украина и Италия вместе будут восстанавливать разрушенный оккупантами драмтеатр в Мариуполе

Киев • УНН

 • 233178 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Украина и Италия вместе будут восстанавливать академический драматический театр в Мариуполе, который разбомбили российские оккупанты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правительственный портал.

Детали

18 марта министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко пообщался с министром культурного наследия и культурной деятельности Италии Дарио Франческини.

Цитата

“Совместными усилиями наших министерств в Украине и Италии будем восстанавливать мариупольский драмтеатр сразу после победы Украины над российскими оккупантами”, - отметил Ткаченко.

Детали

Дарио Франческини заверил, что Италия полностью солидарна с Украиной. Он выразил поддержку нашему государству и предложил сотрудничество украинским творческим коллективам на время войны.

Также министры обсудили возможность привлечения опыта Италии в сохранении культурного наследия и учета культурных ценностей. Речь шла также об обмене опытом с итальянскими карабинерами.

"Министр культурного наследия и культурной деятельности Италии поддерживает установление культурного занавеса для русских. Италия уже отказала россиянам в участии в Венецианской биеннале и Миланском триеннале. Зато они предоставили дополнительные возможности для украинских художников выступать на этих форумах. Министры договорились о содействии гастролям украинских коллективов в Италии", - говорится в сообщении.

Кроме того, Ткаченко получил приглашение присоединиться к официальной встрече министров культуры и медиа, которая состоится в конце марта в режиме онлайн.

Дополнение

Ранее министр культуры Дарио Франческини сообщал, что Италия готова восстановить драматический театр в Мариуполе, который разрушили российские оккупанты.

16 марта российские захватчики сбросили бомбу на драматический театр в Мариуполе, где прятались сотни людей.

Уже более недели не прекращаются бои в городе — он в окружении, уничтожены целые жилые кварталы, детская больница, торговый центр. Обстрелы продолжаются и днем, и ночью. В городе нет воды, еды, света, тепла и связи.

15 марта из Мариуполя по гуманитарному коридору выехали примерно 20 тысяч человек. За 16 марта из Мариуполя в Запорожье прибыли 4 329 человек. Всего же в городе проживают 300 тысяч человек.

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