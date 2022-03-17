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Італія готова відновити зруйнований російськими окупантами драмтеатр у Маріуполі

Італія готова відновити зруйнований російськими окупантами драмтеатр у Маріуполі

Київ • УНН

 • 156747 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Італія готова відбудувати драматичний театр у Маріуполі, який зруйнували російські окупанти. Про це повідомив у Twitter міністр культури Італії Даріо Франческіні, передає УНН.

Цитата

"Італія готова відбудувати театр у Маріуполі. Кабінет міністрів схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси та засоби для його якнайшвидшого відновлення", - написав міністр.

Додамо

За словами Франческіні, театри всіх країн належать до світової спадщини.

Нагадаємо

16 березня російські загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей.

Уже понад тиждень не припиняються бої в місті — воно в оточенні, знищені цілі житлові квартали, дитяча лікарня, торговий центр. Обстріли тривають і вдень, і вночі. У місті немає води, їжі, світла, тепла та зв'язку.

15 березня із Маріуполя гуманітарним коридором виїхали приблизно 20 тисяч людей. За 16 березня з Маріуполя до Запоріжжя прибули 4 329 людей. Загалом же в місті проживають 300 тисяч людей.

Українські Національні Новини

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