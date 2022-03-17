Италия готова восстановить разрушенный российскими оккупантами драмтеатр в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Италия готова отстроить драматический театр в Мариуполе, который разрушили российские оккупанты. Об этом сообщил в Twitter министр культуры Италии Дарио Франческини, передает УНН.
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"Италия готова отстроить театр в Мариуполе. Кабинет министров одобрил мое предложение предложить Украине ресурсы и средства для его скорейшего восстановления", - написал министр.
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По словам Франческини, театры всех стран относятся к мировому наследию.
Напомним
16 марта российские захватчики сбросили бомбу на Драматический театр в Мариуполе, где прятались сотни людей.
Уже более недели не прекращаются бои в городе — оно в окружении, уничтожены целые жилые кварталы, детская больница, торговый центр. Обстрелы продолжаются и днем, и ночью. В городе нет воды, еды, света, тепла и связи.
15 марта из Мариуполя по гуманитарному коридору выехали примерно 20 тысяч человек. За 16 марта из Мариуполя в Запорожье прибыли 4 329 человек. Всего же в городе проживают 300 тысяч человек.