Україна та Грузія об'єднаними зусиллями встановлять мир на континенті - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман впевнений, що об'єднаними зусиллями Україна та Грузія зможуть встановити мир на континенті та зупинити будь-якого агресора. Про це він заявив сьогодні під час зустрічі в Тбілісі із своїм грузинським колегою Георгієм Квірікашвілі, передає УНН.
"Я глибоко переконаний в тому, що об'єднаними нашими зусиллями ми зможемо встановити мир не тільки над Україною, але й на континенті. І, взагалі, треба змушувати агресорів і агресора відмовлятися від своїх планів, які, на превеликий жаль, забирають життя… Я хочу ще раз засвідчити, що Україна високо цінує внесок Грузії в нашу незалежність і відновлення територіальної цілісності", - сказав В.Гройсман.
При цьому він запевнив, що Україна зі свого боку надалі підтримуватиме Грузію в її прагненнях, в тому числі, - у відновленні територіальної цілісності.
Нагадаємо, Україна має наростити товарообіг із Грузією вдвічі.