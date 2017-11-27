Украина и Грузия объединенными усилиями установят мир на континенте - Гройсман

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 363 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 7092 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 8306 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 85266 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77702 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90599 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120846 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115797 просмотра

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10 марта, 15:15 • 146169 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107439 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Украина и Грузия объединенными усилиями установят мир на континенте - Гройсман

Украина и Грузия объединенными усилиями установят мир на континенте - Гройсман

Киев  •  УНН

 • 18992 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что объединенными усилиями Украина и Грузия смогут установить мир на континенте и остановить любого агрессора. Об этом он заявил сегодня во время встречи в Тбилиси со своим грузинским коллегой Георгием Квирикашвили, передает УНН.

"Я глубоко убежден в том, что объединенными нашими усилиями мы сможем установить мир не только над Украиной, но и на континенте. И, вообще, надо заставлять агрессоров и агрессора отказываться от своих планов, которые, к сожалению, уносят жизни... Я хочу еще раз подтвердить, что Украина высоко ценит вклад Грузии в нашу независимость и восстановление территориальной целостности ", - сказал В.Гройсман.

При этом он заверил, что Украина со своей стороны в дальнейшем будет поддерживать Грузию в ее стремлениях, в том числе - в восстановлении территориальной целостности.

Напомним, Украина планирует нарастить товарооборот с Грузией вдвое.

Украинские Национальные Новости

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