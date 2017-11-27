Украина и Грузия объединенными усилиями установят мир на континенте - Гройсман

"Я глубоко убежден в том, что объединенными нашими усилиями мы сможем установить мир не только над Украиной, но и на континенте. И, вообще, надо заставлять агрессоров и агрессора отказываться от своих планов, которые, к сожалению, уносят жизни... Я хочу еще раз подтвердить, что Украина высоко ценит вклад Грузии в нашу независимость и восстановление территориальной целостности ", - сказал В.Гройсман.

При этом он заверил, что Украина со своей стороны в дальнейшем будет поддерживать Грузию в ее стремлениях, в том числе - в восстановлении территориальной целостности.

Напомним, Украина планирует нарастить товарооборот с Грузией вдвое.