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Україна та Фінляндія розпочали діалог щодо протидії гібридним загрозам - МЗС

Київ • УНН

 • 16409 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Фінляндії Пеккою Хаавісто. Глави зовнішньополітичних відомств обговорили взаємодію з протидії гібридним загрозам, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.

Україна та Фінляндія розпочали діалог щодо протидії гібридним загрозам - МЗС

“14 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Фінляндії Пеккою Хаавісто. Ключовою темою стали пріоритети співпраці України та Фінляндії у 2021 році”, — повідомили в пресслужбі.

Повідомляється також, що міністри домовилися започаткувати на рівні зовнішньополітичних відомств діалог у сфері протидії гібридним загрозам.

“Україна має безцінний практичний досвід протидії агресії у всіх її вимірах: не лише військовому, але й інформаційному, економічному, соціальному та культурному. У свою чергу, Фінляндія є одним із провідних європейських центрів аналізу гібридних загроз. Обмін досвідом та координація у цій сфері зміцнить національну безпеку як України та Фінляндії, так і їхніх партнерів”, — підкреслив глава МЗС України.

Міністри обговорили кроки України та Фінляндії задля боротьби із пандемією та домовилися співпрацювати в питанні поставки вакцини проти COVID-19.

Кулеба також поінформував Пекку Хаавісто про створення Кримської платформи та її пріоритети, запросив Фінляндію взяти участь в установчому саміті Кримської платформи наступного року.

Міністр особливо відзначив внесок Фінляндії у розвиток української освіти в рамках проєкту “Фінська підтримка реформи української школи”.

Насамкінець, Дмитро Кулеба висловив вдячність Фінляндії за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів, підтримку євроінтеграції нашої держави.

Нагадаємо, минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба першим з іноземних колег привітав Габріелюса Ландсбергіса з призначенням на посаду міністра закордонних справ Литви і запросив його здійснити візит в Україну.

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